Голова адміністрації Севастополя став заслуженим економістом України

А керівник ЧНГ отримав орден

Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА голові Севастопольській міській державній адміністрації Сергію КУНІЦИНУ присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України». Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Голова Рахункової палати Верховної Ради АРК Володимир ПОЛІЩУК отримав таке саме звання. Голову правління державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) Анатолія ПРИСЯЖНЮКА В.ЮЩЕНКО нагородив орденом «За заслуги» II ступеня, першого заступника голови Ради міністрів Криму Едуарда ГРИВКОВСЬКОГО та голову правління товариства «Консоль ЛТД» (Сімферополь) Володимира ЯСІНСЬКОГО - орденами «За заслуги» III ступеня. Президент відзначив державними нагородами «за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України». Повний список нагороджених

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