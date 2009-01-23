Ще один захисник залишив сімферопольську «Таврію»

27-річний захисник Андрій БОЙКО залишив сімферопольську футбольну команду «Таврія».

Як повідомляє прес-служба спортивного клубу «Таврія», «відчувши на зборі в Алушті, що не витримує конкуренції, БОЙКО сам попросив у керівників клубу "вольну"».

За взаємною домовленістю з клубом, футболісту наданий статус вільного агента.

Андрій БОЙКО перейшов до «Таврії» в червні 2007 року з ужгородського «Закарпаття», за цей час провів за сімферопольську команду 27 матчів в чемпіонаті і 7 – в Кубку України. Влітку у гравця виникли серйозні проблеми зі здоров`ям (міжхребетна грижа). Після перенесеної в Німеччині операції футболістові так і не вдалося повернути колишню фізичну форму, і він перестав потрапляти в основний склад команди.

Нагадаємо, днями «Таврію» залишив 31-річний захисник Дмитро НАЗАРОВ. За взаємною домовленістю з клубом йому був наданий статус вільного агента.