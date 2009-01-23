На 25% скоротилася кількість курортників у Криму

У Криму з початку 2009 року і станом на сьогоднішній день кількість відпочиваючих, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, скоротилася на 25,2% - до 51,5 тис. осіб.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість курортників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва.

За даними виконкомів і районних державних адміністрацій курортних регіонів, із початку поточного року в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії відпочили 17,5 тис. осіб, тоді як за аналогічний період минулого року - 24,6 тис. осіб.

На сьогоднішній день в автономії працює 83 санаторно-курортних і туристичних підприємства, вони заповнені на 21,2%. У 2008 році в цей час працювало на 17 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 23,2%.