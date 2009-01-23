Техогляд автівок можна пройти і на приватних СТО

Державний технічний огляд транспортних засобів цього року проводитиметься з 15 січня по 15 грудня для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник начальника Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій ЛЕВЧЕНКО.

Раніше, за його словами, техогляд завершувався 31 липня.

Для тих засобів, техогляд яких проводиться двічі на рік, його термін становить з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня.

Крім того, С.ЛЕВЧЕНКО зазначив, що техогляд цього року можна пройти не лише на станціях Державтоінспекції, але й на приватних СТО. Він повідомив, що ДАІ вже надало відповідні дозволи 140 суб’єктам господарювання і ще має близько 400 заяв на отримання ліцензій.

Таким чином, власник транспортного засобу може пройти державний техогляд на будь-якій акредитованій ДАІ СТО, а отримати талон про його проходження - вже за місцем реєстрації транспортного засобу.

Щодо переліку акредитованих Державтоінспекцією приватних СТО, то С.ЛЕВЧЕНКО повідомив, що перелік знаходиться на сайті ДАІ, в обласних та районних відділах ДАІ. Водночас щодо вартості послуг приватних СТО він зазначив, що це визначатиметься кожним окремим суб’єктом господарювання, тому що ДАІ не впливає на встановлення ними цін.

За словами С.ЛЕВЧЕНКА, для забезпечення державного техогляду в Україні потрібно мати близько 1500 акредитованих приватних СТО. Він висловив сподівання, що до кінця року їх кількість буде саме такою. Перший заступник начальника Держдепартаменту ДАІ додав, що кількість таких СТО не визначена жодним законодавчим актом, а для Державтоінспекції «чим їх буде більше, тим краще».