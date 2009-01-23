Партія регіонів вимагає відновити нормальне фінансування «Артеку»

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити інформацію генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА про нібито навмисне доведення центру до банкрутства з метою незаконного заволодіння земельними ділянками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.ШУФРИЧА.

На думку депутата, у разі виявлення під час перевірки порушення чинного законодавства необхідне вжити заходи прокурорського реагування.

А Партія регіонів вимагає від Кабінету міністрів відновити нормальне фінансування МДЦ «Артек».

Як йдеться в заяві ПР, «сьогодні ми з глибоким болем і тривогою говоримо про те, що 2009 рік може стати останнім для знаменитої дитячої здравниці».

«Керівництво міжнародного табору переконане - «Артек» банкрутять спеціально, намагаючись захопити дорогу землю», йдеться в заяві.

ПР також вимагає від Генпрокуратури негайно розібратися зі спробами штучного банкрутства табору й припинити їх силою закону.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Б.НОВОЖИЛОВ заявив про постійні спроби захоплення земель міжнародного дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

Він повідомив, що за два роки відбулося 600 судових засідань, пов’язаних із земельними питаннями дитячого центру. «Спроби відрізати шматочки центру не припиняються й до сьогодні», - заявив Б.НОВОЖИЛОВ.