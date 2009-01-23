В Україні визначено правовий статус позашлюбних дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 14 січня.

Конвенція передбачає, що установлення материнства стосовно кожної дитини, народженої поза шлюбом, грунтується лише на факті народження дитини. При цьому батьківство стосовно кожної дитини, народженої поза шлюбом, може бути підтверджене або встановлене шляхом добровільного визнання або за рішенням суду. Добровільне визнання батьківства може бути предметом опротестування або оспорювання в порядку, установленому внутрішнім законодавством держави, лише у випадку, коли особа, що бажає визнати або визнала дитину, не є її біологічним батьком. Під час учинення дій з установлення батьківства допустимим є використання наукових доказів, що можуть сприяти встановленню або спростуванню факту батьківства.

Конвенція передбачає, що батько й мати дитини, народженої поза шлюбом, мають такі самі обов’язки її утримувати, які були б за її народження в шлюбі.

У випадках, коли законний обов’язок утримувати дитину, народжену в шлюбі, переходить до певних членів сім’ї та родичів з боку батька або матері, такий обов’язок також застосовується і до дитини, народженої поза шлюбом.

Дитина, народжена поза шлюбом, має таке саме право на успадкування майна своїх батька й матері, а також члена сім’ї та родича з боку батька або матері, як і дитина, народжена в шлюбі.