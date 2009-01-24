Революційних цілей у групи «За Януковича!» в Севастополі не має

Створення у складі фракції «Регіон Севастополь» депутатської групи «За Януковича!» не ставить за мету розколоти фракцію чи змістити з посади голову міської ради і голову Севастопольського регіонального відділення Партії регіонів Валерія САРАТОВА.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив депутат Севастопольської міськради, секретар нової депутатської групи «За Януковича!» Віталій ВИШЛОВ.

На початку січня цього року група депутатів Севастопольської міськради - представники фракції «Регіон Севастополь» створила депутатську групу «За Януковича!». 21 січня вона була зареєстрована в міськраді. Перед цим на засіданні ради парторганізації зі складу Партії регіонів було виключено голову групи «За Януковича!» Сергія САВЕНКОВА, лідера Гагарінської районної організації Партії регіонів. Голова міськради і лідер севастопольських «регіоналів» Валерій САРАТОВ заявив, що виключення С.САВЕНКОВА з рядів партії пов`язано не зі створенням депутатської групи, а з тим, що С.САВЕНКОВ не виконав рішення політради. Група «За Януковича!» у складі 9 депутатів була створена 6 січня і зареєстрована на сесії міськради 20 січня.

«Головне завдання, що ми його ставимо перед собою — активізувати партійну роботу в місті з метою підняття авторитету Партії регіонів», - наголосив В.ВИШЛОВ.

За його словами, «група діє винятково в рамках статуту й програмних установок Партії регіонів, ініціативи групи мають лише творчий характер, і не ставлять жодних «революційних цілей».

В.ВИШЛОВ розвінчав декілька міфів, що з`явилися, як сказав він, у зв`язку зі створенням групи. По-перше, що «група створена з метою усунення регіонального лідера партії Валерія САРАТОВА». «Категоричне «ні», і через цілий ряд причин. По-перше, ніхто не сумнівається в його легітимності перебування на цих посадах (голови міськради і регіонального відділення Партії регіонів – УНІАН). По-друге, поклавши руку на серце, на сьогодні альтернативи САРАТОВУ немає, і це питання навіть не обговорювалось. Просто, мабуть, так склався момент, хтось дав САРАТОВУ неправильну інформацію, і створення нашої групи ним, на превеликий жаль, було сприйнято неправильно. І ми зараз намагаємось переконати наших однопартійців, що насправді це не так», - сказав депутат.

Другий міф, відзначив В.ВИШЛОВ, що «група «проплачена» КУНІЦИНИМ» (Сергій КУНІЦИН - голова Севастопольської міської державної адміністрації). За словами депутата, «доказ того, що це не так, - усі члени групи, одноголосно, завжди голосували проти КУНІЦИНА».

Водночас, як відзначив В.ВИШЛОВ, голова міськради В.САРАТОВ на сьогодні «перебуває на тому рівні сфер впливу, який дещо віддаляє його від нас, рядових депутатів. Напевно, це не є його вадою, а наслідок особливостей роботи. Тобто він працює в глобальних масштабах, тоді як кожний депутат, даруйте за банальну фразу - ближче до народу, у себе на окрузі і так далі. Тому ми хочемо, не зменшуючи авторитету САРАТОВА, досягти певного балансу», - сказав В.ВИШЛОВ.

Він також повідомив, що сьогодні члени депутатської групи «За Януковича!» спробують пояснити свою позицію на міській партійній конференції.