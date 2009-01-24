Мінмолоді просить підкинути «Артеку» 30 мільйонів гривень

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту України направило додатковий бюджетний запит щодо збільшення державного замовлення на оздоровлення дітей в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) на 30 мільйонів гривень.

Про це заявив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, повідомляє прес-служба міністерства.

«Сподіваюся, що в процесі підготовки змін до бюджету наші пропозиції щодо збільшення фінансування оздоровлення дітей в "Артеці" будуть враховані, як Мінфіном, так і депутатами Верховної Ради України», - наголосив глава Мінмолоді.

Він підкреслив, що Мінмолоді підтримує вимоги керівництва «Артеку» щодо розвитку дитячого центру. «Ми неодноразово подавали свої пропозиції до Міністерства фінансів, до уряду України щодо необхідності збільшення фінансування державного замовлення на відпочинок та оздоровлення дітей. Під час формування бюджету країни на 2009 рік, запит Міністерства (Мінмолоді – УНІАН) на фінансування цієї сфери складав 50 мільйонів гривень. На жаль, затверджений держбюджет дозволяє нам профінансувати в 2009 році оздоровлення в «Артеку» лише трохи більше 4000 дітей вразливих соціальних категорій: дітей-сиріт, дітей позбавлених піклування, дітей інвалідів. На що передбачено 20 мільйонів гривень. Звичайно, цього не достатньо для нормального функціонування «Артеку», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він нагадав, що у 2008 році особисто направив прем`єр-міністру доповідну записку, в якій подано ґрунтовну інформацію щодо ситуації, в якій опинився «Артек» - як з точки зору фінансування установи, так і майнових та земельних проблем.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що Міністерство ініціює створення на базі «Артеку» Центру олімпійської подготовки. «В зв`язку з тим, що державне підприємство Міжнародний дитячий центр "Артек" знаходиться в підпорядкуванні Державного управління справами (ДУС Президента України - УНІАН), Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту не має законних можливостей виділяти кошти на реконструкцію чи розвиток МДЦ "Артек". Однак, з керівництвом "Артеку" вже відпрацьована пропозиція щодо створення на базі МДЦ "Артек" Центру олімпійської підготовки для наших збірних команд», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, такий підхід дозволить Мінмолоді спрямувати певну кількість бюджетних коштів на будівництво і реконструкцію спортивних споруд в «Артеці». Зокрема, розглядається можливість відновлення 50-метрового басейну, який потребує капітального ремонту, проведення реконструкції футбольного поля та спортивного комплексу, а також будівництва на території «Артеку» повноцінного тенісного центру.

Напередодні під час зустрічі з генеральним директором МДЦ «Артек» Борисом НОВОЖИЛОВИМ, який оголосив голодування з вимогою належної державної підтримки дитячої оздоровниці, Ю.ПАВЛЕНКО звернувся до нього з проханням припинити голодування і повернутися до виконання своїх обов`язків в повному обсязі.