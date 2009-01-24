Ремонт човна «Запоріжжя» планується завершити у 2009 році

У поточному році планується завершити ремонт підводного човна Військово-Морських Сил України «Запоріжжя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив командир корабля капітан 1 рангу Олег ОРЛОВ під час урочистих заходів з нагоди 38-х роковин введення підводного човна Б-435 до складу ВМФ СРСР.

За словами офіцера, «ремонт корабля вийшов на завершальну стадію». «Ми вже повністю провели випробування головної енергетичної установки, з постановкою «Запоріжжя» в док, до чого ми зараз готуємося, буде проведено доковий ремонт. З виходом з доку ми будемо готові вантажити акумуляторну батарею і виходити на етап швартових випробувань. Після швартових випробувань - етап підготовки до ходових випробувань», - уточнив О.ОРЛОВ.

В урочистих заходах з нагоди роковин субмарини взяли участь шефські делегації із Запоріжжя, ветерани-підводники, які приїхали до українських моряків-підводників з Києва, Одеси, а також ветерани-підводники міста Севастополя. З днем корабля моряків привітали представники командування ВМС України.

Довідка УНІАН. Підводний човен “Запоріжжя” (до 21 жовтня 1997 року корабель називався Б-435) був побудований і спущений на воду 29 травня 1970 року в Ленінграді. 4 жовтня на човні було піднято військово-морський прапор, а 20 січня 1971 року після завершення державних випробувань човен було включено до складу ВМФ СРСР.

Багато років човен входив до складу Північного флоту, з 1990 року - до складу Чорноморського флоту.

До складу ВМС України субмарина ввійшла в липні 1997 року. У тому ж році, 1 серпня, на “Запоріжжі” були підняті державний прапор і прапор українських ВМС. З 1997 року човен знаходився в доковому ремонті заводу “Металіст” у Балаклаві. На початку лютого 2003 року його перебазували з Балаклавської у Севастопольську бухту для здійснення ремонту вузлів і механізмів в Судноремонтному заводі №13 ЧФ РФ.

Надводна водотонажність цього підводного човна становить 1950 тон, підводна - 2500 тон. Швидкість ходу в надводному положенні - 16,4 вузлів, в підводному - 16 вузлів. Довжина корпусу - 91 метр. Має на озброєнні торпеди і міни.