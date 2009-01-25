Українці - одні з найбільш нещасних у Європі

Британія за рівнем «особистого щастя» стала 13-тою в Європі. Найкомфортніші для проживання - Данія, Швейцарія та Австрія. Це дані масштабного дослідження громадської думки лондонського центру «New Economics Foundation».

Автори дослідження проаналізували понад 40 тисяч інтерв’ю, проведених у період 2006-2007 років на замовлення Європейської Комісії. Євробюрократи доручили з’ясувати, як оцінює свій добробут населення 22 країн. Учасник проекту Нік Маркс зазначає, що такі фактори як валовий внутрішній продукт, котрі є індикаторами стану економіки, виявилися поганим мірилом «суспільного щастя».

Найменш задоволені своїм життям, за даними британської фундації, мешканці Угорщини, Болгарії та України. Ця трійка посіла останні місця серед 22 досліджених держав. На поганий рівень особистого добробуту вплинули критичні показники майже всіх параметрів опитування, засвідчених опитаними в Україні. Це, зокрема, «задоволеність життям», «задоволеність роботою», «стійкість у поводженні з життєвими негараздами», «взаємна довіра і відчуття спільності», «взаємодія з близькими, друзями» та інші показники. Лише за рівнем «оптимізму» та «самооцінки» українці значно випередили високорозвинені європейські країни.

До речі, висока ступінь роз`єднаності суспільства і наявної в ньому взаємної недовіри - це фактор, що поєднав, на перший погляд, дві кардинально різні країни - Україну і Велику Британію. Що зробило Британію менш приємною країною для проживання? Вона посіла 13-ту позицію серед 22 країн. Посилення економічних проблем та вкрай індивідуалістична культура, констатує центр. Експерти з’ясували, що молоді британці віком від 16 до 24 років мають найнижчий в Європі рівень «взаємної довіри і відчуття спільності» та помічають «несправедливе ставлення» до себе в суспільстві.

Німецькі громадяни, згідно з аналізом центру «New Economics Foundation», перебувають десь посередині списку. Випередивши Велику Британію з Іспанією, ФРН опинилась на 11 місці за «суспільним щастям». Водночас, аналіз оминув увагою багато важливих для порівняння країн, наприклад, Росію із Білорусією, а також Італію, Латвію та Литву.

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