Омбудсман вимагає врятувати «Артек» від хижацької приватизації

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає розглянути і прийняти на засіданні Кабінету міністрів України комплекс невідкладних організаційних та фінансових заходів щодо підтримки Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Про це йдеться у поданні прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомляє прес-служба Омбудсмана.

«Знаменитий на весь світ дитячий заклад, де накопичено неоціненний досвід гармонійного розвитку та підтримки талановитих, а також реабілітації соціально знедолених дітей і дітей-інвалідів, може стати черговою жертвою хижацької приватизації», – вважає Н.КАРПАЧОВА.

«Упродовж 2006 – 2008 років більш ніж утричі зменшилася кількість дитячих путівок, придбання яких здійснюється за бюджетні кошти. У 2009 році державне замовлення для пільгових категорій дітей зазнало чергового катастрофічного скорочення. Це свідчить про фактичне згортання державної підтримки оздоровлення і відпочинку дітей з малозабезпечених родин», – переконана Омбудсман.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що останніми роками «Артек» вижив фактично за рахунок коштів, отриманих від продажу комерційних путівок. «Нині ж, внаслідок загострення фінансово-економічної кризи, очікується різке скорочення й цього джерела грошових надходжень, адже вартість однієї путівки досить висока – до 15 тисяч гривень», – зазначила Уповноважений з прав людини.

Вона заявила, що, «всупереч нормативним актам Верховної Ради і Президента України, урядом досі не розроблено загальнодержавну програму розвитку» дитячого центру «Артек». Не виконуються і міжнародні зобов’язання щодо підтримки та розвитку «Артеку», передбачені угодою між урядом України та ЮНЕСКО, додала Н.КАРПАЧОВА. «Відповідно до статті ХІІ цієї угоди Кабмін має сприяти дитячому центру у повноцінній діяльності, розвитку інфраструктури, а також у належному фінансуванні державних програм його комплексної реконструкції», – йдеться у повідомленні.

На думку Омбудсмана, подальше нехтування органами виконавчої влади наболілих проблем Міжнародного дитячого центру «Артек» може призвести до його ліквідації, що спричинить масове порушення прав українських дітей на оздоровлення та відпочинок.