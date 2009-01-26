Погода в Криму на 27-29 січня

У вівторок, 27 січня, в Криму можливі дощі, туман, місцями ожеледиця. На півострові температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Як повідомили в Укргідрометцентрі, 28 січня в Криму без істотних опадів, місцями туман. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У четвер на Кримському півострові можливі дощі. Вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер східний, 7-12 м/с.

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