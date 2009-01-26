У Криму поїзд на смерть збив дівчину

У Криму дівчина загинула під колесами потягу, який прямував за маршрутом Сімферополь-Київ.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок в Красноперекопському районі автономії надійшла до рятувальників напередодні.

У результаті наїзду потягу жителька Красноперекопського району, 1990 року народження, дістала несумісні з життям травми.