У Криму поїзд на смерть збив дівчину
13:07, 26 січня 2009Крым
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1990 року народження
У Криму дівчина загинула під колесами потягу, який прямував за маршрутом Сімферополь-Київ.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок в Красноперекопському районі автономії надійшла до рятувальників напередодні.
У результаті наїзду потягу жителька Красноперекопського району, 1990 року народження, дістала несумісні з життям травми.
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