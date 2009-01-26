У Криму податкова ліквідувала підпільне виробництво коньяку

Працівники податкової міліції ліквідували в Сімферопольському районі Криму підпільне виробництво коньяку.

Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, під час проведених обшуків за місцем проживання одного з громадян і в його гаражі знайдено та вилучено 7,5 тисячі літрів виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції «під виглядом коньяку», двохсотлітрові бочки зі спиртом, більш як 3 тисячі марок акцизного збору старого зразка, близько 25 тисяч коньячних етикеток, тисячу гвинтових пробок і термоусадкових ковпачків, закатувальні машинки тощо.

Зараз тривають заходи, спрямовані на встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, каналів надходження спирту та місць реалізації готової продукції.