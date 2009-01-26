Новий SMS-вірус краде гроші з телефонних рахунків

Компанія "Лабораторія Касперського" (Росія) повідомляє користувачів засобів стільникового зв`язку про новий мобільний вірус, здатний без відома абонента керувати його особистим телефонним рахунком.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Лабораторія Касперського".

Минулого тижня експерти "Лабораторії Касперського" знайшли нову шкідливу програму для операційної системи Symbian, націлену на клієнтів одного з індонезійських мобільних операторів. Знайдене шкідливе ПЗ належить до класу троянських програм і написане скриптовою мовою Python.

"Троянець без відома власників телефонних номерів відправляє SMS на короткий сервісний номер з командою перевести частину коштів абонента на інший рахунок, що належить зловмисникам", - наголошується в повідомленні.

Індонезійський троянець має п`ять відомих варіацій: Trojan-SMS.Python.Flocker.ab-af. Програма налаштована так, що кошти із зараженого номера переказують невеликими частинами, від 45 до 90 центів США. Таким чином, якщо зловмисникам вдасться інфікувати багато телефонів, сума, яку вони отримають на мобільний рахунок, може виявитися чималою.

"Донедавна випадки поширення шкідливого мобільного ПЗ, яке здійснювало несанкціоноване відправлення SMS, було зафіксовано лише в Росії. Поява Trojan-SMS.Python.Flocker.ab-af примушує поглянути на цю ситуацію під іншим кутом", - зазначив старший вірусний аналітик "Лабораторії Касперського" Денис МАСЛЕННИКОВ.

На його думку, "з високим ступенем імовірності" можна говорити про те, що в осяжному майбутньому проблема незаконних операцій з рахунками абонентів стільникового зв`язку в мобільній вірусній індустрії «набуватиме дедалі більшої актуальності, поступово розширюючи географію своєї присутності".

Довідка УНІАН. Компанія "Лабораторія Касперського" є одним з провідних світових виробників антивірусного програмного забезпечення.