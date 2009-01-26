У Севастополі поховали вбиту в Москві журналістку

У Севастополі сьогодні відбувся похорон убитої в Москві 25-річної журналістки видання «Новая газета» Анастасії Бабурової.

Як передає кореспондент УНІАН, відспівування А.Бабурової проходило в Свято-Володимирському соборі.

Провести в останню путь уродженку Севастополя прийшли численні знайомі, друзі, однокласники й однокурсники, вчителі й викладачі, батьки однокласників загиблої, журналісти.

Поховали А.Бабурову на міському цвинтарі.

Як заявив УНІАН присутній на похороні голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА, кримські журналісти «чекають, що російська влада проведе об`єктивне розслідування цієї трагедії, і вбивці, і замовники вбивства відомого адвоката і правозахисника Маркелова і молодої журналістки Бабурової все ж будуть знайдені». Але, як додав В.ПРИТУЛА, «ми сподіваємось, хоча розуміємо, що наші надії не реалістичні».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття родині загиблої журналістки.

Як повідомляв УНІАН, А.Бабурова працювала позаштатним кореспондентом російської «Нової газети». Журналістка дістала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом Станіславом Маркеловим. Адвокат вів ряд гучних справ. Зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним з адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети «Химкинская правда» Михайла БЕКЕТОВА. С.Маркелов також вів багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.