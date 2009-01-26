4 людей загинули, ще 7 травмовані в автоаварії у Севастополі

4 людей загинули, ще 7 травмовані внаслідок зіткнення легковика з приватним мікроавтобусом у Севастополі.

Як повідомляє сьогодні прес-служба МНС, аварія сталася о 21:40 25-го січня на автошляху Севастополь – Сімферополь, біля міста Інкерман.

На місці ДТП працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровані 64 автоаварії, в яких загинули 14 і травмовані 87 людей.