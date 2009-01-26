4 людей загинули, ще 7 травмовані в автоаварії у Севастополі
13:52, 26 січня 2009Крым
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ДТП біля міста Інкерман
4 людей загинули, ще 7 травмовані внаслідок зіткнення легковика з приватним мікроавтобусом у Севастополі.
Як повідомляє сьогодні прес-служба МНС, аварія сталася о 21:40 25-го січня на автошляху Севастополь – Сімферополь, біля міста Інкерман.
На місці ДТП працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровані 64 автоаварії, в яких загинули 14 і травмовані 87 людей.
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