Асфальтобетонних махінаторів викрили в Севастополі

У Севастополі правоохоронці викрили посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які підробили акти виконаних робіт з реконструкції асфальтобетонного покриття й колесовідбійної огорожі на шляхопроводах, чим завдали збитки державі на суму 137,4 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба МВС України, замовником робіт було одне із державних підприємств.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.