Мільйонам людей загрожує голод

Мільйонам людей у світі може загрожувати голод через зростання цін на продукти харчування, заявили представники Світового банку на саміті, присвяченому світовій продовольчій кризі, що проходив в Мадриді, повідомляє Бі-Бі-Сі.

На думку членів делегації банку, причиною голоду можуть стати нестабільні ціни на продукти харчування і результати фінансової кризи, що триває.

Співробітники Світового банку заявили, що у разі бездіяльності урядів у всьому світі наслідки можуть бути плачевними.

"Треба робити більше, щоб бути впевненими в тому, що найуразливіші люди одержують необхідну допомогу", - сказав представник делегації банку.