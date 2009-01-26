Стосовно судді Сакського райсуду порушено третю справу

Сакською міжрайонною прокуратурою порушено третю кримінальну справу стосовно судді Сакського райсуду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, суддя намагався шахрайським шляхом заволодіти грошима, обіцяючи потерпілому – інваліду, у якого він відібрав квартиру, – скасувати своє незаконне рішення.

Кримінальну справу за ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) об`єднано зі справами, порушеними 1 грудня 2008 року та 14 січня 2009 року за ч.2, 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України (шахрайство, підроблення документів) за фактами підроблення рішень суду про визнання права власності на житло за обвинуваченим та іншими особами.

Розслідування злочинів суддівського працівника доручене Сакському міськвідділу міліції.

***У провадженні прокуратури Криму перебуває п`ять кримінальних справ про злочини, вчинені в судовій системі.