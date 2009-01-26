Мінтранс хоче щомісяця підвищувати ціни на залізничні квитки

Міністерство транспорту та зв`язку України ініціювало щомісячне підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Починаючи з березня, підвищення становитиме 1,5%, потім щомісяця по 3%, і наприкінці року (у грудні – УНІАН) – знову 1,5%», - зазначив міністр.

За його словами, він уже подав відповідні документи у всі причетні міністерства та відомства. Документи перебувають на узгодженні.

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що підвищення не стосуватиметься проїзду в загальних вагонах. «Загальні вагони ми не чіпаємо», - сказав він.

Раніше Мінтранс пропонував підвищити тарифи на пасажирські залізничні перевезення 2009 року поетапно на 25%: на 10% - у січні, потім щокварталу по 5%.

На нараді в Міністерстві транспорту та зв`язку України з питань тарифної політики «Укрзалізниці» в січні ц.р. було ухвалено рішення, відповідно до якого, начальники залізниць повинні забезпечити щомісячну індексацію тарифів на приміські перевезення на рівні 3% зростання.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. З 1 червня 2008 р. тарифи на залізничні перевезення було підвищено на 5%. Це стосується і плацкартних, і купейних вагонів, а також вагонів «люкс». 22 липня 2008 р. наказом Міністерства транспорту та зв`язку №913 було підвищено вартість квитків на проїзд у потягах на 5% з 2 серпня і на 5% - з 1 жовтня 2008 р.

2007 року тарифи підвищилися на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.

За інформацією Мінтрансзв’язку, 2008 року доходи залізниць від пасажирських перевезень становили майже 4 млрд. грн., а витрати - понад 8,2 млрд. грн.

У міністерстві зазначають, що збитки від пасажирських перевезень – у внутрішньому, міжнародному і приміському повідомленні - щороку зростають: 2004 року вони становили 1,8 млрд. грн., 2005 р. - майже 2,2 млрд. грн., 2006 р. - 2,8 млрд. грн., 2007 - 4 млрд. грн.