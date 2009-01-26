ЧФ Росії допоможе боротися з грузинськими диверсантами

"Загрози диверсій" з боку Грузії підштовхують Росію і Абхазію до прискорення створення пункту базування Чорноморського флоту в абхазькому порту Очамчіра.

Як повідомив у Сухумі офіційний представник у ЗМІ президента державного утворення Абхазія Сергія БАГАПША Крістіан БЖАНІЯ, про це він заявив у понеділок, передає РІА "Новости".

"Загрози диверсії з грузинського боку підштовхують російську й абхазьку сторони до прискорення вирішення даного питання", - сказав С.БАГАПШ, слова якого цитує К.БЖАНІЯ.

С.БАГАПШ відзначив, що "абхазька сторона, виходячи з договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Республікою Абхазія і РФ, готова до практичної співпраці в цій сфері і, відповідно, до офіційного оформлення співпраці з Чорноморським флотом".

Як повідомлялось, Росія в 2009 році приступить до створення пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту в абхазькому порту Очамчіра.