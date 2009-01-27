У Криму зловили підприємців-шахраїв

У Криму правоохоронці викрили підприємців, які завдали товариству з обмеженою відповідальністю збитки на суму понад 3,2 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба МВС України, приватний підприємець та службові особи транспортного приватного підприємства привласнили кошти ТОВ, які були отримані від реалізації дев’яти мікроавтобусів.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України - шахрайство.