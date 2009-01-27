Тимошенко закликали утриматися від сепаратизму в Севастополі

Громадський комітет «Український Севастополь» просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО утримати парламентську фракцію БЮТ від голосування за закон про місто Севастополь, оскільки його прийняття може спричинити «новий виток сепаратизму» і поновити «імперські спроби» відірвати Севастополь від України, що призведе до краху соборності держави.

Про це йдеться у зверненні ГК «Український Севастополь» до Ю.ТИМОШЕНКО.

Як наголошується у зверненні, «українська громадськість міста Севастополя дуже стурбована тим, що у Верховній Раді України створилась небезпечна ситуація, яка уможливлює прийняття антиукраїнськими силами закону «Про місто-герой Севастополь». За умови підтримки його депутатами Блоку Юлії Тимошенко може бути подолане і президентське вето. Небезпека ж цього закону - у зміні системи влади в місті, зокрема, впровадженні посади голови, обраного жителями Севастополя, замість голови міської державної адміністрації, якого призначає і звільняє центральна влада України».

Комітет також заявляє, що Чорноморський флот Росії, основні формування й установи якого базуються у Севастополі, «не обмежуючись суто військовими питаннями, активно втручається у політичне, культурне, соціальне, інформаційне життя українського міста».

У зверненні також стверджується, що «Російська Федерація має абсолютну інформаційну гегемонію у Севастополі, а відтак формує міську громадську думку. Вона контролює навіть ті ЗМІ, які формально належать Українській державі, з 4-х місцевих телеканалів лише один працює на Україну. У типографії Чорноморського флоту друкується понад 20 агресивно-антиукраїнських газет».

Крім того, як зазначається у зверненні, «у місті проживають близько 30-40 тисяч громадян Росії або з подвійним громадянством, діють десятки підривних антидержавних структур», тож «у разі (завдяки голосам БЮТ) ухвалення закону «Про місто-герой Севастополь» будуть проведені вибори, які в умовах фактичної іноземної окупації міста не будуть чесними і справедливими, як і попередні. Керівником міста стане особа, фактично призначена іноземною державою. Кремль і контролюватиме цього мера. За його спиною стоятимуть 16 тисяч озброєних військовослужбовців Чорноморського флоту Росії», а контроль Києва над політичною ситуацією в місті, заявляє «Український Севастополь», «може стати формальним і зведеним до мінімуму».

«Український Севастополь» звертає увагу Ю.ТИМОШЕНКО на її «особисту відповідальність за збереження, але також за можливу втрату територіальної цілісності України» і закликає прем’єра зробити «усе, щоби закон, який загрожуватиме суверенітету нашої держави, не було ухвалено».

Довідка УНІАН. Верховна Рада України IV скликання чотири рази ухвалювала Закон «Про місто-герой Севастополь» - 23 червня, 3 листопада, 22 грудня 2005 року і 23 лютого 2006 року, однак Президент України кожного разу повертав його до парламенту зі своїми зауваженнями, вказуючи, що даний закон не відповідає Конституції України.

3 квітня 2008 року народні депутати Іван ВЕРНИДУБОВ (Партія регіонів), Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (Партія регіонів), Володимир ЛИТВИН (Блок Литвина) і Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія України) зареєстрували у Верховній Раді проект Закону «Про місто-герой Севастополь».

Згідно з даним проектом, жителі міста мають обирати мера, якого Президент призначає також головою Севастопольської державної адміністрації. Проект також передбачає, що обрана Севастопольська міська рада повинна затверджувати статут територіальної громади Севастополя. Проект пропонує визначити повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема, мера, ради і його секретаріату, особливості формування і використання бюджету міста.

20 січня цього року Севастопольська міська рада прийняла звернення до Верховної Ради з проханням прийняти Закон «Про місто-герой Севастополь» на першому пленарному засіданні 4-ої сесії.

Цього ж дня депутати прийняли звернення до Президента і в черговий раз вимагали відставки голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА, який, на їхню думку, «узурпував владу в місті й позбавив територіальну общину можливості контролю над використанням коштів місцевого бюджету й інших ресурсів, що належали їй».