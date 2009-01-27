Міліція готується до звільнення самозахоплень у Сімферополі

Міліція готова забезпечити громадський порядок під час виконання співробітниками Державної виконавчої служби рішень суду про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки по вулиці Балаклавська в Сімферополі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив телефоном начальник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Коментуючи інформацію Меджлісу про підготовлювану «збройну спецоперацію зі знесення споруд кримських татар», О.ДОМБРОВСЬКИЙ підкреслив, що «це ніяка не збройна і не спецоперація». «Це виконання рішення судів. Рішення судів, безумовно, повинні виконуватися», - зазначив начальник Відділу зв`язків із громадськістю міліції Криму.

«Ці організації, які знаходяться на цій ділянці (по вул. Балаклавській), мають законне право (на землю), це доведено і рішеннями судів, і тими документами, які у них (фірм) є на руках, і рішеннями Сімферопольського виконкому, який виділив ці ділянки, причому під житлове будівництво», - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що співробітники міліції залучаються для охорони громадського порядку. «Міліція за заявкою Державної виконавчої служби повинна виділяти необхідну кількість особового складу і техніки для цього (виконання рішень судів). Ми повинні забезпечити захист фахівців Державної виконавчої служби, які виконують рішення, технічного персоналу, який виконує рішення, і, природно, громадян, які знаходяться поряд і можуть потрапити під протиправні дії», - сказав начальник прес-служби міліції Криму.

Він не зміг уточнити, коли саме буде здійснюватися звільнення самовільно зайнятих ділянок. «Я не знаю коли (саме), але найближчим часом вони (представники виконавчої служби), напевно, подадуть відповідну заявку, яку ми зобов`язані виконати», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ, додавши, що є також накази Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому начальник Відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС в Криму зазначив, що існуючий досвід щодо звільнення самозахоплень показує: «цілком можливо, буде вчинено опір, можуть бути різні провокації, можуть бути різні протистояння». Саме з цієї причини є і такі сценарії, коли правоохоронцям доведеться застосовувати передбачені законом спецзасоби (у разі загрози життю співробітника міліції).

Як повідомляв УНІАН, Меджліс заявляє про підготовлювану «спеціальну збройну операцію» зі знесення селища кримських татар, спорудженого по вул. Балаклавській у Сімферополі. Президія Меджлісу, зокрема, звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою негайно вжити заходів, «які б запобігли провокації».

Довідка. У 2007 році на вулиці Балаклавській двічі відбувалися зіткнення між учасниками так званих «галявин протесту» – кримськими татарами – і представниками однієї з будівельних фірм. Фірма вимагала звільнити ділянки, стверджуючи, що у неї є всі необхідні документи на землю.

За офіційними даними, площа самозахоплень у Криму становить 1300 гектарів.