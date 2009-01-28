Надзвичайний стан – не перешкода для виборів Президента

Законодавчі норми не передбачають відстрочки виборів Президента України навіть на час введення надзвичайного стану, заявляють аналітики Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

У переданому УНІАН коментарі зазначається, що напередодні президентських виборів у ЗМІ обговорюється можливість продовжити термін перебування на посаді діючого Президента України через оголошення у країні надзвичайного стану, при якому проведення виборів стає неможливим.

Як пояснили у своєму коментарі юристи Центру «Правова держава», Конституція України обумовлює повноваження Президента України вводити надзвичайний стан необхідністю затвердження відповідного рішення протягом двох днів Верховною Радою України (пункт 31 частини першої статті 85, пунктом 21 частини першої статті 106). Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» уточнює порядок введення надзвичайного стану.

Після підписання указу Президент звертається до Верховної Ради, яка має розглянути його звернення в невідкладному порядку (частина друга статті 6). Затверджений указ негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб (частина третя).

Закон не уточнює правове значення акту затвердження та правові наслідки не затвердження указу Верховною Радою, відзначають юристи.

Відповідні положення містяться в Регламенті Верховної Ради України, який передбачає, що «відповідний указ Президента України набирає чинності після його затвердження Верховною Радою» (частина друга статті 190) та що «у разі відхилення Верховною Радою законопроекту про затвердження відповідного указу… такий указ Президента України не набирає чинності» (частина третя). Проте, зазначається в коментарі, Регламент у цьому питанні поганий орієнтир, оскільки правовий режим надзвичайного стану визначається виключно законами (пункт 19 частини першої статті 92 Конституції).

Закон про надзвичайний стан передбачає, що «указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України» (виділення привнесено, частина друга статті 7). Це означає, що законодавець поширив на продовження дії надзвичайного стану ті самі вимоги, що й на його оголошення, щоб не порушити вимоги Основного Закону, який не передбачає повноваження ні Верховної Ради, ні Президента продовжувати надзвичайний стан. Тож, з точки зору Конституції немає різниці між введенням і продовженням дії надзвичайного стану, тому вимоги до обох мають бути рівні.

Таким чином, наголошують правознавці, указ Президента про введення надзвичайного стану набирає чинності лише після його затвердження Верховною Радою України.

Водночас, зазначається в коментарі, згідно з частиною першою статті 21 закону про надзвичайний стан, «в умовах надзвичайного стану забороняються… проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування».

Однак це положення не зовсім узгоджується з Конституцією, частина четверта статті 83 якої передбачає: «У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану». Аналогічне положення міститься в частині другій статті 21 Закону про надзвичайний стан: «На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України». Ні Конституція, ні закон не передбачають схожої норми для Президента, наголошують юристи «Правової держави».

Частина перша статті 103 передбачає, що «Президент України обирається… строком на п’ять років». Частина п’ята тієї же статті чітко закріплює: «Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України». Закони України «Про вибори Президента України» та «Про Центральну виборчу комісію» також не роблять жодних поправок на надзвичайний або військовий стан.

Отже, існує суперечність між законом про надзвичайний стан з одного боку та Конституцією й законом про вибори з іншого.

Жодних конституційно-правових перешкод для проведення виборів Президента під час надзвичайного стану немає, наголошують юристи. Щоб взагалі прибрати будь-які перешкоди цьому, достатньо внести зміни до єдиного пункту закону про надзвичайний стан, зазначають в «Правовій державі».