Росіяни пригадають часи, коли в Криму був свій президент

30 січня біля будівлі кримського парламенту в Сімферополі пройде мітинг-пікет, присвячений 15-й річниці обрання першого Президента Республіки Крим.

Акція організована за ініціативою Всекримської передвиборчої коаліції «Російський Фронт Сергія Шувайникова».

Головна тема мітингу – консолідувати кримчан «в боротьбі за свої права і інтереси, а також за повернення втрачених повноважень автономії».

Під час акції планується провести мирну ходу до площі Леніна, де буде прийнято звернення «до народу Криму».

«Над територією Кримського півострова на повітряних кулях буде піднятий прапор Республіки Крим», – йдеться в повідомленні організаторів мітингу.

У заході очікується участь активістів Конгресу російських общин Криму, Російської общини Сімферополя, Союзу православних громадян, організації «Віра», Союзу російського народу, Кримської республіканської організації партії «СПАС» та інших об`єднань громадян.

Нагадаємо, першим і єдиним Президентом Криму був Юрій МЕШКОВ. В результаті протистояння між кримською владою і офіційним Києвом посаду Президента Республіки Крим було ліквідовано.