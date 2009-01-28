Жорсткі умови для Чорноморського флоту пропонують висунути в УНП

Українська народна партія (УНП) наполягає, щоб Міністерство закордонних справ України в односторонньому порядку поставило вимогу до керівництва Чорноморського флоту Росії негайно надати поетапний план виведення своїх військово-морських підрозділів з території Криму.

Про це заявив перший командувач Військово-Морських Сил України, представник УНП Борис КОЖИН.

Він переконаний, що виконавча влада України має висувати жорсткі умови щодо виведення ЧФ РФ із Севастополя, зокрема терміново прийняти рішення про конфіскацію всієї військової техніки після 2017 року.

При цьому Б.КОЖИН вважає, що «Верховна Рада України має негайно прийняти законопроект, який би забороняв виконавчій владі навіть порушувати питання про пролонгацію договору про оренду Російською Федерацією військово-морської бази в Севастополі».

«Якщо Росія не почне виводити свій флот із Севастополя зараз, вона добровільно не виведе його ніколи», – переконаний віце-адмірал, слова якого цитує прес-служба УНП.

За словами Б.КОЖИНА, «якщо Росія збільшить кількість кораблів, які постійно базуються в Севастополі, або особовий склад – це стане беззаперечним доказом, що вона не має намірів вивести свій флот до 2017 року». «Для того, щоб виконати договірні обіцянки і вивести свій флот з української території вчасно – до 2017 року, Росія має розпочати вже зараз терміново виводити свій флот, а не збільшувати його кількість», – підкреслив перший командувач ВМС України.