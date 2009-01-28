Кучма: Україна відповідає за «Артек» перед міжнародною спільнотою

Екс-президент України Леонід КУЧМА звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням спільно вжити заходів для збереження та розвитку Міжнародного дитячого центру “Артек”.

У переданому УНІАН листі Л.КУЧМА підкреслює, що “Артек” є не тільки унікальним, а й надзвичайно непростим в управлінні комплексом, який потребує постійної уваги та реальної підтримки. “На мій погляд, необхідне термінове втручання на найвищому державному рівні для врегулювання земельних відносин, вирішення соціальних проблем трудового колективу, значного поліпшення фінансування програм відпочинку та оздоровлення дітей, розвитку матеріально-технічної бази центру”, - зазначає він.

При цьому Л.КУЧМА підкреслив, що Україна несе відповідальність перед міжнародною спільнотою, оскільки “Артек” має статус центру, що працює під егідою ЮНЕСКО.

Як повідомляв УНІАН, керівництво дитячого центру нещодавно заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці співробітникам знаменитого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення.