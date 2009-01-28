Долар на міжбанку подешевшав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на долар упали.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,025/8,145 грн., до 11:00 спред звузився до 8,03/8,12 грн., а до 12:00 ціни впали до 7,95/8,01 грн. До закриття цінові рівні досягли мінімуму - 7,805/7,835 грн. О 14:20 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,70/7,80 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2370/0,2435 грн., до 11:00 ціни зосереджувалися в діапазоні 0,2380/0,2430 грн., а до 12:00 знизилися до 0,2360/0,2400 грн. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2325/0,2350 грн. У Росії курс долар-рубль знову виріс і становив 33,0100 рублі (+0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3160/1,3315 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6470/10,8365 грн., до 11:00 ціни становили 10,6560/10,8055 грн., а до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5315/10,6410 грн. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH встановилися на значеннях 10,3345/10,4040 грн.