Долар на міжбанку подешевшав
Інформація фінансової компанії
Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на долар упали.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,025/8,145 грн., до 11:00 спред звузився до 8,03/8,12 грн., а до 12:00 ціни впали до 7,95/8,01 грн. До закриття цінові рівні досягли мінімуму - 7,805/7,835 грн. О 14:20 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,70/7,80 грн./дол.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2370/0,2435 грн., до 11:00 ціни зосереджувалися в діапазоні 0,2380/0,2430 грн., а до 12:00 знизилися до 0,2360/0,2400 грн. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2325/0,2350 грн. У Росії курс долар-рубль знову виріс і становив 33,0100 рублі (+0,1100).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3160/1,3315 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6470/10,8365 грн., до 11:00 ціни становили 10,6560/10,8055 грн., а до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5315/10,6410 грн. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH встановилися на значеннях 10,3345/10,4040 грн.