Ющенко вимагає від Тимошенко нормалізувати ситуацію в «Артеку»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО вжити дієвих заходів щодо нормалізації роботи Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як повідомили у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО направив лист Ю.ТИМОШЕНКО, в якому висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася у дитячому центрі. Стурбованість глави держави викликає не тільки невиконання Указу №1102 про функціонування та розвиток «Артеку», а і соціальний резонанс. «Турбує соціальний резонанс, спричинений повідомленнями у засобах масової інформації, зокрема, стосовно того, що уряд України штовхає МДЦ «Артек» до банкрутства з подальшою метою розпродажу його власності приватним інвесторам», – йдеться у листі глави держави.

В.ЮЩЕНКО вказує, що така ситуація є неприпустимою. У зв`язку з чим Президент звертається до керівника уряду з проханням вжити заходів щодо нормалізації роботи «Артеку» та забезпечити виконання зазначеного Указу у повному обсязі.

Про проведену роботу прем`єр-міністр має особисто доповісти главі держави у тижневий термін.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляє, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артека» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.