Мін’юст закликає громадськість Криму втихомиритися

Міністерство юстиції України закликає владу та громадські організації Криму утриматися від невиважених дій і необґрунтованих заяв.

Про це йдеться в заяві Мін’юсту з приводу публікацій у ЗМІ щодо звільнення самовільно захоплених земельних ділянок у Сімферополі.

Прес-служба Міністерства юстиції України відзначає, що 27 січня в інтернет-виданнях з’явилися інтерпретації звернення Президії Меджлісу кримськотатарського народу, в яких стверджується, що кримською владою готується спеціальна озброєна операція по знесенню будівель кримських татар, формальним приводом до якої стали неодноразові і наполегливі вказівки міністра юстиції України про виконання судових рішень за позовами комерційних фірм.

Домислюючи звернення Меджлісу, авторами публікацій робляться провокативні та абсурдні висновки щодо підготовки до встановлення надзвичайного стану в Україні, заявляє Мін’юст (УНІАН-Крим: 26 січня перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив: "Ми не виключаємо, що ця масштабна провокація, яка планується навколо Балаклавської, може бути початком дій, які в чиємусь сценарії мають привести до запровадження надзвичайного стану в Україні").

Мін’юст нагадує, що відповідно до Конституції судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території держави. Не є виключенням і рішення судів щодо звільнення самовільно захоплених земельних ділянок в районі вулиці Балаклавської у Сімферополі, йдеться у повідомленні.

Законом передбачено, що невиконання судових рішень у добровільному порядку підлягає примусовому виконанню. Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, що входить до системи органів Міністерства юстиції.

Для проведення виконавчих дій державним виконавцем у необхідних випадках залучаються працівники органів внутрішніх справ, інших органів і установ у порядку, встановленому законодавством.

”Не є секретом, що за останнє десятиріччя земельні відносини на кримському півострові надзвичайно загострились і питання із соціально-правового перейшло у площину політичного", - йдеться в заяві.

Міністерство юстиції закликає органи державної влади Криму і громадські організації регіону спільними зусиллями своєчасно і неупереджено вирішувати назрілі проблеми згідно з Конституцією та законами України.

Заяви Меджлісу та міліції