У Криму є території без хабарів

Прокуратура Криму закликає силовиків активізувати зусилля щодо виявлення хабарників в органах влади і місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органах.

"Поки основний фронт боротьби розташований на рівні так званого "побутового хабарництва". Більшість спійманих за руку хабарників – рядові службовці державних, комунальних, колективних і приватних підприємств", – кажуть у прокуратурі.

Ще одна проблема, яка була винесена прокуратурою на координаційну нараду правоохоронних органів автономії, – існування в Криму "територій без хабарів". "Протягом минулого року в Кіровському, Сімферопольському та Совєтському районах, в Алушті, Армянську та Залізничному районі Сімферополя не виявили жодного факту хабарництва. Отже в цих регіонах потрібно активізувати зусилля силовиків", – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Довідка. Торік прокуратурою направлено до суду 73 кримінальні справи про хабарництво. Зокрема, серед обвинувачених: 25% – працівники правоохоронних органів, 20,9% – службовці органів місцевого самоврядування, 11,9% – представники контролюючих органів.