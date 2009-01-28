Кримські УНП та КУН просять заборонити Компартію України

Кримські організації Української народної партії та Конгресу українських націоналістів вимагають від Міністерства юстиції заборонити діяльність Комуністичної партії України.

Про це йдеться у зверненні кримських активістів УНП та КУН — учасників сьогоднішнього мітингу-протесту у Сімферополі проти діяльності КПУ.

«Ми, активісти громадсько-політичних об`єднань національно-демократичної спрямованості Криму, наголошуємо на тому, що досить не звертати увагу на діяльність потомків тоталітарної епохи — сектантів-діячів Комуністичної партії України, які продовжують творити безчинство на українській землі. Комуністи ведуть антидержавну діяльність і вдаються до українофобських закликів. Більш за всіх Комуністична партія України, в першу чергу кримська організація комуністів, «радіють» за російський Чорноморський флот, та «територією без НАТО». Вони (комуністи) зазіхають на посаду Президента та намагаються штовхнути Україну до хаосу та безладдя, віддав її на наругу зграї продажних політиканов», — йдеться у зверненні до міністра юстиції України та начальника кримського управління Мін`юсту.

Автори заяви звертаються до міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА з вимогою заборонити діяльність КПУ «як антиконституційного формування, спрямованого на підрив державного устрою» України. «Сподіваємось на те, що Головному управлінню юстиції в АР Крим знадобиться набагато менш часу для такого ж рішення стосовно кримських комуністів», — йдеться у зверненні.