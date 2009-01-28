Гривня залишається керованою – НБУ

Галас навколо Національного банку України негативно вплинув на курс гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України, в.о. голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛОВ у середу журналістам.

«Попри всі спроби дестабілізувати ситуацію, вона залишається керованою. Чого нам коштувало це дострокове заслуховування... По-перше, на міжбанку гривня девальвувала на 26 копійок за два дні», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

У понеділок пройшло позачергове засідання Верховної Ради, на якому заслухано звіт Нацбанку. Цього ж дня депутати проголосували за відміну постанови Верховної Ради від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою НБУ.

А.ШАПОВАЛОВ також повідомив, що за останні дні Нацбанк здійснив інтервенції на валютному міжбанку для підтримки курсу гривні в обсягу 350 млн. дол., а сьогодні був готовий продати 100 млн. дол.

За словами банкіра, завдяки діям НБУ, курс гривні вдалося стабілізувати.

Так, минулої п`ятниці, середньоденний курс гривні на міжбанку був на рівні 7,8 грн./дол., у понеділок – 8 грн./дол., у вівторок – 8,06 грн./дол. За прогнозами А.ШАПОВАЛОВА, за підсумками сьогоднішніх торгів середньоденний курс буде в межах 7,83 грн./дол.

«Попри весь цей тиск, всі звинувачення, ситуація і робота центрального банку спрямовуватиметься на те, щоб ситуація була під контролем», - резюмував А.ШАПОВАЛОВ.