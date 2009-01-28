Ющенко дав Тимошенко тиждень на «Артек»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО вжити дієвих заходів щодо нормалізації роботи Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як повідомили у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО направив лист Ю.ТИМОШЕНКО, в якому висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася у дитячому центрі.

Стурбованість глави держави викликає не тільки невиконання Указу №1102 про функціонування та розвиток «Артеку», а і соціальний резонанс. «Турбує соціальний резонанс, спричинений повідомленнями у засобах масової інформації, зокрема, стосовно того, що уряд України штовхає МДЦ «Артек» до банкрутства з подальшою метою розпродажу його власності приватним інвесторам», – йдеться у листі глави держави.

В.ЮЩЕНКО вказує, що така ситуація є неприпустимою. У зв`язку з чим Президент звертається до керівника уряду з проханням вжити заходів щодо нормалізації роботи «Артеку» та забезпечити виконання зазначеного Указу у повному обсязі.

Про проведену роботу прем`єр-міністр має особисто доповісти главі держави у тижневий термін.

Керівник інформаційної служби «Артеку» Олена МЕХ заявила кореспондентові УНІАН: в дитячому центрі раді тому, що спікер Володимир ЛИТВИН і Президент Віктор ЮЩЕНКО вже відреагували на ситуацію навколо МДЦ. «Все чого ми чекаємо – це виконання указу Президента від листопада минулого року, в якому прописана дуже велика кількість заходів для того, аби вирішити наші питання», – відзначила керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

Тим часом, на 31 січня в Києві запланована акція на підтримку Міжнародного дитячого центру. Про її проведення діти й підлітки домовились на форумах в Інтернеті.

В «Артеку» про захід, що готується, знають. «Я чула про акцію 31 січня. Діти, які колись були в «Артеку» і для яких «Артек», - це частина їх життя, домовились зустрітися на Майдані Незалежності в Києві і прийти до Кабміну з піснями і з проханнями, щоб з «Артеком» було все гаразд», – сказала О.МЕХ. За її даними, 31 січня акція пройде не тільки в Києві, а й у Харкові, Севастополі, Москві. О.МЕХ також повідомила, що кілька днів тому акція на підтримку «Артеку» вже проходила в столиці Росії. «Все це неформальні акції дітей, підлітків, молоді, які висловлюють своє ставлення до проблеми», – додала керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляє, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артека» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

19 січня генеральний директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ оголосив голодування, а 26 січня після серцевого нападу був доставлений до реанімації кардіологічного відділення київської лікарні «Феофанія». Зараз Б.НОВОЖИЛОВ перебуває в кардіологічному відділенні «Феофанії». Лікарі оцінюють стан гендиректора дитячого центру як середній тяжкості.