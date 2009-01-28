«Артеківці» заспівають під вікнами Тимошенко

Лікарі оцінюють стан генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим) Бориса НОВОЖИЛОВА як середній тяжкості.

Про це кореспондентові УНІАН по телефону повідомила керівник інформаційної служби «Артеку» Олена МЕХ.

Нагадаємо, Б.НОВОЖИЛОВ, намагаючись привернути увагу влади до проблем «Артеку», 19 січня оголосив голодування, а 26 січня після серцевого нападу був доставлений до реанімації кардіологічного відділення київської лікарні «Феофанія».

За даними О.МЕХ, зараз Б.НОВОЖИЛОВ перебуває в кардіологічному відділенні «Феофанії». «Лікарі оцінюють його стан як середній тяжкості. Лікарі забороняють йому нервувати, йому приписаний спокій, зараз вже відбувається режим реабілітації. Він (Б.НОВОЖИЛОВ) почувається трохи краще порівняно з учорашнім днем», – повідомила керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

На запитання, чи припинив гендиректор «Артеку» голодування, О.МЕХ відповіла, що «лікарі вивели його зі стану голодування» ще того дня, коли він потрапив в реанімацію.

Крім того, О.МЕХ повідомила: в «Артеку» раді тому, що керівництво України – спікер Володимир ЛИТВИН і Президент Віктор ЮЩЕНКО – вже відреагували на ситуацію навколо дитячого центру. «Перша ластівка з`явилася ще вчора, коли Володимир ЛИТВИН звернувся з листом до Президента. Сьогодні ми дуже зраділи, коли почули, що Президент звернувся до уряду. Все чого ми чекаємо – це виконання указу Президента від листопада минулого року, в якому прописана дуже велика кількість заходів для того, аби вирішити наші питання», – відзначила керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

Тим часом, на 31 січня в Києві запланована акція на підтримку Міжнародного дитячого центру. Про її проведення діти й підлітки домовились на форумах в Інтернеті.

В «Артеку» про захід, що готується, знають. «Я чула про акцію 31 січня. Діти, які колись були в «Артеку» і для яких «Артек», - це частина їх життя, домовились зустрітися на Майдані Незалежності в Києві і прийти до Кабміну з піснями і з проханнями, щоб з «Артеком» було все гаразд», – сказала О.МЕХ. За її даними, 31 січня акція пройде не тільки в Києві, а й у Харкові, Севастополі, Москві. О.МЕХ також повідомила, що кілька днів тому акція на підтримку «Артеку» вже проходила в столиці Росії. «Все це неформальні акції дітей, підлітків, молоді, які висловлюють своє ставлення до проблеми», – додала керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

УНІАН також вдалося дізнатися, що в даний час частина дитячого центру «Артек» через борги відключена від світла. О.МЕХ підтвердила цю інформацію, додавши, що світла немає вже декілька днів.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляє, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артека» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.