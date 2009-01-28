Російські депутати пропонують Путіну викупити «Артек» в України

Ініціатива належить ЛДПР

Державна дума Роcії планує розглянути питання про надання допомоги Міжнародному дитячому центру ”Артек” (Автономна Республіка Крим), який має серйозні фінансові труднощі та перебуває на межі банкрутства. Як повідомляє радіо ”Эхо Москвы”, ініціатива належить віце-спікерові від фракції ”Єдина Росія” Світлані ЖУРОВІЙ. А член фракції ЛДПР Олена АФАНАСЬЄВА запропонувала звернутися до уряду Росії із закликом викупити дитячий табір в України – депутат вже готує відповідне протокольне доручення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter