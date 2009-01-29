Біля Ялти горить звалище

В Ялтинському регіоні Криму на території полігону твердих побутових відходів ліквідовують осередки самозаймання.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, цей полігон поблизу селища Гаспра був створений як тимчасовий у 1972 році на місці колишнього кам’яного кар’єру. Експлуатація полігону припинена 1-го вересня 2008 року. Площа земельної ділянки, зайнятої під нього, становить 5,63 га.

Фахівцями міської СЕС проводяться лабораторні дослідження відібраних проб повітря та води на прилеглій до санітарної зони території.

На місці працює міська комісія з питань ТЕБ та НС. До ліквідації осередків самозаймання залучено 50 осіб та 11 одиниць техніки.