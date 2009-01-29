Гривня обігнала долар, але поступилась євро (дослідження)
Незважаючи на загальний песимізм
Українці вважають гривню вдвічі надійнішою, ніж долар. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування «Стабільність гривні та банківської системи», проведеного Інститутом Горшеніна з 20 по 24 січня.
В результатах дослідження, переданих в УНІАН, експерти інституту зазначають, що, незважаючи на загальний песимізм українців, національна валюта України посідає друге місце в рейтингу валют, в яких українці вважають за найвигідніше тримати заощадження - 27,3%, поступаючись лише євро - 30,7%, і вдвічі обігнавши долар - 14,1%.
Згідно з опитуванням, вклади в банках сьогодні має кожен четвертий українець - 24,3%. В той же час, банки надійним місцем для зберігання заощаджень називає лише кожен десятий - 9,6%. З тих, хто має вклади в банках, більш як чверть - 25,8% - вже зверталися до банку з наміром забрати свій вклад і отримали відмову, приблизно така ж кількість вкладників - 24,7% - таки забрали свої гроші з банку, а майже половина - 45,8% - ще не зверталася до банку з цим питанням.
Експерти зазначають, що в разі відмови банку повертати заощадження, громадяни висловили готовність спочатку звертатися до керівництва банку (43,5% респондентів вказали цей варіант відповіді) потім планують звернуться до суду (39,2%), традиційно низький відсоток тих, хто сподівається на допомогу влади (4,8%), а кожен десятий українець (9,7%) перебуває у розгубленому стані й не зовсім розуміє, куди йому в такому випадку звертатися.
Досить невисоким є відсоток тих, на кому негативно позначилася криза у вітчизняній банківській сфері. Лише у 12,3% респондентів знецінилися заощадження; 10,5% не змогли вчасно виплатити кредит, а 9% опитаних не змогли його взяти. 43,2% опитаних зізналася, що з ними не трапилось нічого з вищезгаданого. В інституті припускають, що найбільш ймовірною причиною цього є поганий матеріальний стан більшості населення України.
Всеукраїнське телефонне опитування «Стабільність гривні та банківської системи» проводилось в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область, в якій мешкає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.