У Криму викрили хабарника - голову правління садового товариства

Порушено кримінальну справу

У Криму правоохоронці викрили голову правління садового товариства, який вимагав та отримав 32 тисячі гривень хабара від жительки Сімферополя за прийняття її до членів товариства й виділення земельної ділянки. Як повідомляє прес-служба МВС України, вживаються заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Прокуратурою Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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