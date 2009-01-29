Підріс тариф на газ для підприємств

Національна комісія регулювання електроенергетики встановила граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів на 2009 рік на рівні 2020 грн 25 коп за 1000 куб. м.

Граничний рівень ціни, що діяв до 1 січня поточного року, нагадала комісія, складав 1425 грн.

Отже, підкреслюють в НКРЕ, при цьому граничний рівень ціни в промисловості в порівнянні з 2008 роком збільшився в 1,4 рази. Таке збільшення фактично відповідає пропорційному зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 (2008 рік) до 228,8 доларів США в 2009 році, яка і є основною складовою граничного рівня ціни для промисловості.

Нацкомісія також наголосила, що варто взяти до уваги, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах, а для споживачів вона перераховується в гривнях, курс якої в порівнянні до минулого року істотно знизився.