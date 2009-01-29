Міліція розкрила ряд резонансних пограбувань банків у Криму

Міліція заявляє про розкриття ряду резонансних пограбувань банків на території Автономної Республіки Крим.

Як нагадує прес-служба МВС, упродовж 2008-2009 років у Криму вчинено численні розбійні напади та пограбування банківських установ, поштових відділень та їх працівників. Окрім того, мали місце розбійні напади та пограбування банків на території інших регіонів України. "Злочини мали загальні схожі риси за способом скоєння, предметом посягання та зовнішністю злочинців", - йдеться у повідомленні.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівниками кримського управління МВС у взаємодії з міліцією в Дніпропетровській та Запорізькій областях затримано "на гарячому"- при скоєнні розбійного нападу на філію "Ощадбанку" в Дніпропетровську - банду. До її складу входило троє осіб. Вони зайшли до приміщення банку, вдарили касира пістолетом по голові та відібрали 9,5 тисяч гривень.

Наразі злочинне угрупування підозрюється в скоєні 10 злочинів на території АР Крим, Дніпропетровської та Запорізької областей.