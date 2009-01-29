У Криму вшанували героїв Крут

Кримські організації Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, УРП «Собор», Всеукраїнського об’єднання ветеранів сьогодні на площі біля пам’ятника Шевченку в Сімферополі взяли участь у вшануванні пам’яті героїв Крут.

Як повідомили у прес-службі УНП, учасники акції тримали прапори, чорні смужки на яких символізували скорботу за загиблими героями. Окрім того, мітингувальники роздавали агітаційну літературу та проводили роз’яснювальну роботу серед людей.

Голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН зазначив: "29 січня 1918 року близько 300 київських юнаків стали проти шеститисячної армії більшовицького агресора. Армія, очолювана командиром Муравйовим, була призупинена в нерівному бою, у якому майже всі студенти загинули".

На переконання О.ФОМУШКІНА, "День подвигу під Крутами є святим для української нації, кожної людини, яка несе відповідальність за свою Батьківщину".