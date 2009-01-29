«Артек» потребує статусу нацзаповідника - депутат від ЄЦ

Народний депутат України, заступник голови партії «Єдиний Центр» Леся ОРОБЕЦЬ пропонує існуючі проблеми «Артеку» вирішувати комплексно, розпочавши з надання міжнародному дитячому центру статусу національного заповідника.

Як повідомили у прес-службі партії, за словами депутата, «унікальна екосистема, що існує на території «Артеку», а також його безцінна матеріально-методична база потребують наразі захисту від охочих скористатися його фінансовими труднощами. Таке рішення буде чіткою відповіддю на зазіхання різномастих рейдерів як в Україні, так і поза її межами».

За словами Л.ОРОБЕЦЬ, не меншої підтримки «Артек» потребує і у галузі бюджетного забезпечення. «Протокольні доручення щодо придбання «Артеку», адресовані уряду Росії з боку депутатів російської Держдуми, мають безумовно провокаційний вигляд. Утім задля справедливості слід визнати, що вони вміло використовують бюджетні прорахунками нашого уряду», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, відсутність у держбюджеті коштів на утримання «Артеку» є ще одним аргументом на користь негайного перегляду документу. «Прем’єр ще в грудні на вимогу Президента декларувала готовність не пізніше січня повернутися до перегляду бюджету. Ще більше загострили потребу в цьому результати газових договорів уряду. Слід визнати, на жаль, що держбюджет у нинішньому його вигляді є бомбою уповільненої дії, а резонансні нині біди «Артеку» мають таку ж природу, як і хронічні невиплати зарплатні або ж очікуване скорочення стипендій до 180 гривень», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляє, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артека» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.