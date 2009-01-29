Військовим частинам ВМС у Криму почали відключати світло

Низка військових частин Військово-Морських сил Збройних сил України, розташованих на території Кримської автономії, вже кілька днів залишається без електропостачання.

Як повідомляє флотська ТРК «Бриз», вранці 26 січня в окремому морському інженерному батальйоні (Бахчисарай) було припинено подачу електроенергії. Не працює їдальня, котельня та службові приміщення, вийшли з ладу деякі електроприлади.

За даними квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) морської, електроенергія військовій частині була відключена за несплату боргу в розмірі 22 тис. грн.Від КЕЧ морської на ім’я директора «Крименерго» було направлено гарантійного листа про сплату заборгованості у лютому, оскільки зазначені кошти будуть лише в наступному місяці. Водночас, як зазначає телерадіокомпанія, відповіді військові моряки досі не отримали.

Від електроживлення від’єднані також частини Центру берегової оборони, зокрема, розташовані в селище Перевальне Сімферопольського району.

Крім того, як повідомили в штабі Південної військово-морської бази ВМС України, з наступного понеділка очікується знеструмлення військових частин і цього об’єднання.