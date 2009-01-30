У Криму оголошено штормове попередження
10:47, 30 січня 2009Крым
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Проїзд забезпечений
У Криму оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
За даними прес-служби кримського управління МНС, 30 і 31 січня на території півострова очікуються сильні дощі з переходом у мокрий сніг, місцями туман за видимості 100-500 метрів, налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Проїзд по Криму забезпечений.
Окрім того, сьогодні штормове попередження оголошено в Херсонській області та у місті Херсон. Очікується посилення вітру до 15-20 м/с та налипання мокрого снігу, повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
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