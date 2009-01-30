Головний психіатр закликає ЗМІ не спекулювати на темі кризи

Головний позаштатний психіатр МОЗ України Ірина ПІНЧУК закликає українські ЗМІ не спекулювати на темі кризи.

Вона звертає увагу: останнім часом почастішали публікації на тему негативного впливу кризової економічної ситуації на психічний стан українських громадян. “На жаль, значна частина цих публікацій базується на висловлюваннях, висновках різноманітних псевдофахівців, цілителів, астрологів, віщунів, психоаналітиків й інших людей, які не мають спеціальної підготовки, думки яких частіше є спекулятивними і переважно непрофесійними," - зауважила головний психіатр, повідомляє сайт МОЗ.

За словами І.ПІНЧУК, іноді некоректні інтерв`ю дають і лікарі-психіатри, дипломовані психологи та психотерапевти.

"Враховуючи це, психіатрична громада наполегливо просить представників ЗМІ проявити ініціативу у співпраці з діючими у кожному регіоні фахівцями з психіатрії, психотерапії, психології, та з їх допомогою регулярно пояснювати читачам, радіослухачам і телеглядачам, що, по-перше, психічні захворювання в переважній більшості випадків є біологічно детермінованими і не можуть бути спровоковані економічними, політичними, кліматичними й іншими, зовнішніми стосовно людини, факторами, по-друге, тривога, страх, які пов`язані із соціальними причинами, стихійними лихами, війнами тощо, є нормальною реакцією людини на загрозливу або неблагополучну ситуацію," - відзначила І.ПІНЧУК, наголосивши, що зараз ні в Україні, ні в інших країнах Європи, які переживають економічний спад, пов`язаний із циклічним розвитком світової економіки, немає росту психічних захворювань і суїцидальної активності.

Головний психіатр України вважає, що псевдофахівці у більшості випадків свідомо розпалюють серед населення почуття тривоги, страху, сповіщаючи міфічні історії про зростання числа тяжких психічних розладів. "Переслідуючи цілком конкретні меркантильні цілі, вони заманюють у свої приватні кабінети потенційних клієнтів, які і так вже потерпіли фінансово від економічної кризи," - попереджає І.ПІНЧУК.