Податківці вилучили 7 тисяч пляшок з алкоголем у магазині Сімферополя

12:10, 30 січня 2009
Крым
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Не було ліцензії

Співробітники податкової міліції вилучили більш як 7 тисяч пляшок з алкоголем під час перевірки одного із складів-магазинів у Сімферополі. 

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, алкогольні напої реалізовувалися без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.

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