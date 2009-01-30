Податківці вилучили 7 тисяч пляшок з алкоголем у магазині Сімферополя
12:10, 30 січня 2009Крым
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Не було ліцензії
Співробітники податкової міліції вилучили більш як 7 тисяч пляшок з алкоголем під час перевірки одного із складів-магазинів у Сімферополі.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, алкогольні напої реалізовувалися без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем.
Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.
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