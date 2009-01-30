Податківці вилучили 7 тисяч пляшок з алкоголем у магазині Сімферополя

Співробітники податкової міліції вилучили більш як 7 тисяч пляшок з алкоголем під час перевірки одного із складів-магазинів у Сімферополі.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, алкогольні напої реалізовувалися без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.