Єхануров задумався про електричні стільці для обленерго

Міністерство оборони просить Міністерство фінансів України виділити хоча б 30 млн. грн. з метою відновлення електропостачання на стратегічних військових об’єктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Він повідомив, що Міноборони заборгувало за електроенергію 147 млн., включаючи борги минулого року, а сплатило лише 38.

Водночас, міністр оборони зазначив, що міністерство самотужки не зможе сплатити борги за електроенергію. «Гроші не перерахуємо, бо їх немає», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що протягом останніх днів від електроенергії було відключено 72 військові об’єкти, в тому числі 8 об’єктів Повітряних сил на території України, які відповідно до постанови КМУ не можна відключати за жодних обставин.

Він зауважив, що кожен такий об’єкт з восьми контролює 150 км повітряного простору. І сьогодні українські Повітряні сили мають «прогалини» захисту.

«Якби в сусідніх країнах відключили ці об’єкти від електроенергії, то тих, хто це зробив давно би посадили на електричні стільці», - сказав він.

Він також розповів, що вчора, наприклад, курсанти Харківського військового інституту були змушені вечеряти при свічках. «Але це була не романтична вечеря», - сказав він.

Водночас міністр висловив сподівання, що протягом декількох годин буде наведено порядок.

Він також назвав області, в яких обленерго відключили електропостачання військових об’єктів, зокрема у Криму, Львівській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській областях.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що більше всього військових об’єктів відключено в Криму – 18, далі: Чернігівська – 11, Дніпропетровська – 10, Одеська – 9, у Львівській – 6, у Вінницькій та Харківській – по 4, у Донецькій і Житомирській - по 3. Луганській – 2 та по одному – у Чернівецькій та Сумській областях.

Загалом по Україні відключено 72 об’єкти, в тому числі 4 військові аеропорти.

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